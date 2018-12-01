Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği İstanbul Üniversitesi’ni 95-53 yendi.
OGM Ormanspor: 95 - İstanbul Üniversitesi: 53
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Egemen Ercan, Nihat Çetin, Emir Can Özkan
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 3, Gardner 21, Özge Kavurmacıoğlu 11, Henry 11, Damla Gezgin 15, Ruzickova 15, Naile Çırak 8, Ladin Özel 7, Havanur Yılmaz 2, Miray Şahin Yıldırım 2
İstanbul Üniversitesi: Watkins 4, Kardelen Gezgin 4, Feride Şevval Akalan 18, İlayda Güner 13, Fall 5, Gülse Uğur 4, Yasemin Güneş 3, Meltem Topaloğlu 2, Suğranur Hatice Sönmez, Eylül Minez
1. periyot: 18-8
Devre: 38-22
3. periyot: 65-29
AA