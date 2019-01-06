OGM Ormanspor: 87 - İzmit Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 13. ve ilk yarının son haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği İzmit Belediyespor’u 87-74 yendi.

06 Ocak 2019, Pazar 15:43
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OGM Ormanspor: 87 - İzmit Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 13. ve ilk yarının son haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği İzmit Belediyespor’u 87-74 yendi.

OGM Ormanspor: 87 - İzmit Belediyespor: 74

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Erhan Gürsel, Hüseyin Çelik, Murat Danışan

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe, Gardner 22, Özge Kavurmacıoğlu 8, Henry 10, Mitchell 25, Ruzickova 8, Damla Gezgin 2, Miray Şahin 6, Naile Çırak 4, Ladin Özel 2

İzmit Belediyespor: White 10, Mosby 25, Marina Baş 16, Gizem Yavuz 7, Ceyda Sinan 2, Melek Yusufoğlu 9, Emel Sığırcı, Nazlıcan Ölçek 5

1. Periyot: 19-11

Devre: 49-27

3. Periyot: 67-49

AA

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