Kadrosuna en az 2 orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ilk transferini bitirmek üzere. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Nijeryalı Oghenekaro Etebo ile anlaşmaya vardı. Bu haberin ardından Galatasaraylı taraftarlar Oghenekaro Etebo kimdir? Etebo'nun kariyeri sorularını aratmaya başladı. Bu soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Etebo kimdir?

9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.

Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü. Orta sahanın merkezinde görev yapan Etebo kariyerinde toplam 129 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.







