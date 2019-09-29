Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan ve dokuz aydır sahalardan uzak olan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, İtalyan basınına verdiği röportajda gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Ülkede yayım yapan La Lazio Siamo Noi adlı internet sitesinni sorularını yanıtlayan Nijeryalı ön liberodan Lazio'daki günleri ve geleceği hakkında çok çarpıcı itiraflar geldi. İşte 26 yaşındaki futbolcunun o sözleri:

"Gözlerimi kapattığımda aradan geçen bunca yıla rağmen hâlâ Lazio'yu görüyorum. Elde ettiğimiz bunca başarıdan sonra da bu takımın renklerini asla unutmayacağım. Bana birlikte çalıştığım hangi hocayı tercih ettiğimi sormayın. Ancak Simone Inzaghi'den bir şeyler öğrenemediğim için pişmanlık duyuyorum. Kendisiyle çalışmak harika olurdu ama o göreve geldiğinden ayrılmaya çoktan karar vermiştim. Bu nedenle üzgünüm. Kendi gelişimimde en çok pay sahibi olan antrenörler arasında ise Vladimir Petkovic'in önemli bir yeri var.

Maaşımın ödenmemesi nedeniyle Lazio kulübüyle FIFA'da davalık olduğumuz için çok üzgünüm. Yaşanan bunca şeyden sonra takımdan bu şekilde ayrılmak istemezdim. Kariyerim ve gelişimim için Lazio'da kalmayı tercih ederdim. Dışarıdan baktığınızda dahi bu kulübün Avrupa'da çok itibarlı olduğunu ve sıra dışı taraftarları sahip olduğunu görüyorsunuz. Lazio, kariyerimin başladığı yer. Bu kulübe olan aşkım ve tutkumu hâlâ kaybetmedim.

Trabzonspor'da ciddi bir sakatlık yaşadım ama şu anda iyiyim. Bunları geride bıraktım ve önüme bakıyorum. Hedefim, sekiz aylık sakatlık sürecinin ardından yeniden en iyi formumu yakalamak. Bu noktada kulübüme bana sağladıkları her türlü imkan için teşekkür ediyorum. Şimdi sahada elimden gelenin en iyisini yaparak borcumu ödeme zamanı. Önümüzdeki yıllarda Lazio'ya geri dönmeyi kesinlikle isterim. Umarım, takım Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarır. Lazio'ya daha olgun ve taktiksel açıdan daha güçlü bir şekilde dönmeyi arzuluyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler