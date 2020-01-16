Ogenyi Onazi rakip oldu!

Trabzonspor, resmi site üzerinden yaptığı açıklamada Ogenyi Onazi’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi. Bordo-Mavililer, Nijeryalı için teşekkür mesajı da yayınlarken, “Kısa süre içinde özümsemiş, Trabzon şehriyle bütünleşmeyi başarmış, karakteri ve samimiyeti ile yediden yetmişe tüm taraftarlarımızın sevgisini kazanmış değerli oyuncumuz Onazi’ye katkıları için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi. 4 yıllık Bordo-Mavili kariyeri sona eren Nijeryalı orta saha oyuncusu, “Trabzonspor taraftarına minnettarım. İlk günden beri bana gösterdiğiniz sevgiyi ve tutkuyu asla unutmayacağım” sözleriyle taraftarına veda etti.

1.5 yıllığına imzaladı

Bu gelişmeler sonrasında 27 yaşındaki futbolcu, Denizlispor ile sözleşme imzaladı. Horozlar ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Onazi, bugün de kupada oynanacak karşılaşmada yeni takımının kafilesinde yer aldı. Yani tecrübeli oyuncu, önceki gün formasını giydiği Trabzonspor’a karşı bir gün sonra rakip olarak sahaya çıkabilir.