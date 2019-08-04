Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, vatandaşı John Obi Mikel'in Bordo Mavili kulübe transferinde yaşanan süreci anlattı. Ülkesinde yayım yapan Punch gazetesine konuşan 26 yaşındaki futbolcu, dünyaca ünlü yıldızı Trabzon'a gelmesi için ikna ettiğini söylerken Mikel ile oynamak için sabırsızlandığını belirtti. İşte Onazi'nin o açıklamaları:

"John Obi Mikel'le yeniden oynayacağım için elbette çok heyecanlıyım. Kulübün birkaç alternatifi vardı ve o da bunlardan biriydi. Başkan benden kendisi hakkında bilgi almak istedi. Ben de Mikel hakkında bilinmesi gerekenleri ve onun takıma ne kadar faydalı olabileceğini anlattı. Onun ne pahasına olursa olsun transfer edilmesi için uğraştım çünkü onun bize neler katabileceğinin farkındaydım.

Mikel ile daha önce oynadım ve onu tanıyacak en iyi kişi benim. Tıpkı geçtiğimiz sezon yine kulübün radarında olan Anthony Nwakaeme'de olduğu gibi... Bu süreçte Mikel'i de Trabzonspor'a gelmesi için ikna etmek zorunda kaldım. Zira başka Türk takımları da onun peşindeydi. Şimdiyse Mikel ile Trabzonspor forması altında Süper Lig'de birlikte oynayacağımız günü iple çekiyorum.

Kariyerimdeki en iyi maçlardan birkaçını Mikel'le birlikte Nijerya Milli Takımı'nda oynadım. Onunla Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığımızda henüz çok gençtim. Kendisi, her zaman etrafınızda görmek isteyeceğiniz sakin bir insan. Trabzonspor'un bu sezon üç kulvarda birden yarışacağını düşünürsek onun tecrübesi bize çok yardımcı olacak.

Sonuç olarak Mikel'in bizimle birlikte olmasından ötütür çok mutluyum. Onunla birlikte antrenman yapacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Futbola başladığım günden bu yana kendisi benim için hep bir idol oldu. Aynı mevkiide oynamamız ise bunu daha anlamlı kılıyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler