Ofspor Play-Off’ta yolu yarıladı!

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta başarılı geçirdiği sezonu Play-Off’la taçlandıran Ofspor, yarı final ilk maçında ligin bir diğer iddialı takımı Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. Of İlçe Stadı’nda oynanan ve saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı Burak Pakkan yönetti. Pakkan’ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Anıl Usta yaptı. Müsabakanın 13. dakikasında Ofspor, Mehmet Emre Kalkan ile 1-0 öne geçti. Skor üstünlüğünü eline aldıktan sonra daha etkili bir oyun ortaya koyan Karadeniz ekibi, 16. dakikada Barış Çiçek’in penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.

Rövanş pazartesi

İkinci yarıda ev sahibi daha kontrollü bir oyun sergilerken konuk takım bastırdı. Baskının karşılığı 78’de geldi. Akın Akman, Yeşilyurt Belediyespor adına farkı 1’e indirdi. Kalan bölümde tarafların çabası sonuç vermedi. Maç bu skorla sona erdi. Play-Off yarı final rövanş maçı pazartesi günü saat 16.00’da Malatya’da oynanacak.