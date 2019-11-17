Ofspor Başkanı Olcay Saral, futbolcularını tehdit etti!

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ofspor'da takım başkanı Olcay Saral, 1-0 yenildikleri Derincespor maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Saral, Twitter'dan paylaşım yaparken şu sözleri kullandı;

''Bu mağlubiyet diğerleri gibi değildi. BAY haftasına girerken maçı değil tatili düşünen tüm takım bu sorumsuzluğun sorumlusudur. Ayrıca cebinizdeki parayı dikkatli harcamanızı tavsiye ederim çünkü bir süre onla idare etmek zorundasınız. Şimdi herkese BYE''

İki hafta maç yapmayacak olan Ofspor, 3. Lig'de 8. sırada bulunuyor.