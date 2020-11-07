Offroad etkinliğinden elde edilen gelir, SMA hastası Eda’ya bağışlanacak

İnegöl Belediyesi’nin tahsis ettiği alanda İnegöl Offroad Kulübünce düzenlenen etkinlik başladı. Etkinliğe katılmak için 35 ilden İnegöl’e gelen sporseverler, maske ve sosyal mesafe kuralına göre alana alındı. 2 gün sürecek olan etkinlikte, yarışın olmayacağı öğrenildi. Yaklaşık 150 offroad aracı, zorlu parkurlardan geçti. İnegöl Offroad Kulübü Başkanı Ekrem Aydın, etkinlikten elde edilecek gelirin SMA hastası Eda Öz’ün tedavisinde kullanılması üzerine bağışlanacağını belirtti.

"EDA'YA DESTEK İÇİM GELDİLER"

Etkinliği düzenleyen İN-OFF (İnegöl Off Road) lideri Ekrem Aydın, “Sosyal mesafe kurallarına uyarak bir organizasyon düzenledik. Kamp ve offroad etkinliği düzenledik. 2 gün sürecek bir etkinlik olacak. Bu yaptığımız organizasyon, yaşadığımız pandemi sürecinde bizleri de mutlu etti. Çünkü insanlar pandemiden dolayı çok zorluklar çekiyor. Devletimiz bu konuda mücadele veriyor. Biz de kurallara uyarak böyle bir etkinlik düzenledik. Buradan elde edeceğimiz geliri de SMA hastası Eda bebeğimize bağışlayacağız. ‘Edayanefesol’ kampanyasına İn-Off olarak biz de varız dedik. Bizle beraber 35 civarında illerden gelen misafirler Eda’ya destek için buradalar. Hepsine teşekkür ediyorum. Belediye başkanıma ve valimize teşekkür ediyorum. Edaya nefes olacağız inşallah. Şuana kadar 100’ün üzerinde araç geldi. 35 farklı ilden gruplar gelmektedir. Etkinliği güzel bir şekilde bu organizasyonu tamamlayacağız” dedi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)