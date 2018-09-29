Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağı, Saruhan Mahallesi’ne kazandırılan Of-Road Pisti’nde başladı. Orman Etabı ile başlanan yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Araçlar, 2 dakika ara ile 11.4 kilometreden oluşan orman etabını katetti.

Yarışmaya katılan pilotlardan Kenan Özsoy, 5. ayak yarışlarının sezonun en yüksek katılımının sağlandığı yarışlar olduğunu ifade etti. Denizli’nin kendileri için sert bir yarış olduğunu dile getiren Özsoy, “Geçen sene Merkezefendi Belediyesi’nin destekleri ile hazırlamış olduğumuz bir mahalli yarış vardı. Bu yarıştan yüksek puan aldığımız için Türkiye Off-Road yarışından takvime girdik. Daha önce 4 ayak koşuldu ve biz de takım olarak yüksek derece elde ettik. Diğer ikisinde ise talihsiz kazalar geçirdik. Bu yarış bizim için bir dönüm noktası. İnşallah bu yarışta da yüksek derece alıp 7 ayaktan oluşan şampiyonada iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki ayak Karabük’te ve son ayak Sinop’ta. 7 ayak bu şekilde bitecek. Denizli genelde biraz sert etap. Biraz hızlı gibi görünüyor ama zemin bizler için çok sert. 11.4 kilometreden oluşan 'Orman Etabı'mız var ve yarın ise 5.5 kilometreden oluşan 'Seyirci Etabı' var. Bu ikisi de gayet sert bir etap bizler için. Yarışlara katılma adına 28 araç kayıt yaptırdı ama bunlardan 27 tanesi start alacak. Her araçta da 2 pilot oluyor. Bu sene 5. ayakta şöyle bir şey var, o da sezonun en yüksek katılımını gerçekleştirmiş olduğumuz ayak oldu” diye konuştu.

Orman Etabı'nın akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

İHA