Türkiye’de ve dünyada 30 milyonu aşkın oyuncusuyla sevilen yerli yapım oyun Zula, oyuncularına özel etkinlikler ve ödüllerle Ramazan coşkusunu yaşatacak. Ödüllerin arttırılarak oyun keyfinin çok daha ileri seviyeye taşındığı Ramazan Sezonu’nda, “Elit” özelleştirme serisine de Ramazan ayına özel “Onbir Ay” serisi dahil edildi.

Yeni materyaller ve görevlerin yer aldığı Ramazan Sezonu’nda, oyuna eklenen Ramazan’a özel lobi maçları, rekabeti ve heyecanın dozunu yükseltecek. Yeni Lobi’de kazananlar 200.000 XP ve 200.000 ZP ödül alacak.

İftardan sahura ödüllü turnuvalar…

Ramazan Sezonu’nda toplam 50.000 materyal ve yeni görevler oyuncuları beklerken, “Elit” adı verilen özelleştirme serisine, yeni animasyonlarla birlikte “Onbir Ay” serisi eklendi.

Oyuncuların otomatik olarak eşleştiği ve belirlenen zaman aralıklarında yarıştığı Ödüllü Turnuva Sistemi (ÖTS) ile turnuvalar da düzenlenecek. Ramazan Sezonu’nda ÖTS ile her gece iftar ve sahur vakitleri arası yapılacak turnuvalarda, oyuncular hem nakit para ödülü hem de oyun içi para kazanacak.

Yeni sezonda, tüm yükseltmelerde başarı şansı ve kayıp azaltıcıya ise %11 bonus eklenirken, ay boyunca Zula’da Ramazan İmsakiyesi yer alacak ve her şehre özel iftar ve imsak vakitleri oyunculara oyun içinde duyurulacak.