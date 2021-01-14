Sezon başında Sörloth sonrası gündeme gelen Jens Odgaard, yeniden radarda... İtalyan medyası, bonservisi Sassuolo’da olan ve kiralık gittiği İsviçre’nin Lugano kulübünden ayrılmak isteyen Odgaard’ın, Trabzonspor’a gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu yazmıştı. Hatta 1.88’lik Danimarkalı’nın, yarım sezonda 600 bin Euro ücret alacağı duyurulmuştu. Jens Odgaard, önümüzdeki günlerde Lugano ile bağlarını koparmaya hazırlanıyor. İsviçre ekibinde gemileri yakan ve son 3 maçta yedek kalıp, 1 dakika bile süre almayan Odgaard’ın Trabzon’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Karadeniz ekibi, şartların oluşması halinde Odgaard’ı kiralayacak. Ancak Bordo-Mavililer’in listesinde başka oyuncuların da olduğu ve en doğru kararın verileceği öğrenildi.