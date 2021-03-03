Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos ile İsrail Milli Takımı'nın başantrenörlüğü görevlerini yürüten Oded Kattash, EuroLeague ve FIBA eleme maçları takvimlerinin çakışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. İki tarafın uzlaşmacı tavırla bunu çözmeleri gerektiğini dile getirdi.

Aris maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kattash, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’i dört yıldır çalıştırıyorum. EuroLeague’in maç programını anlayabiliyorum. Fakat milli takım koçu olmak herkes için çok özel. Nitekim milli takım herkes için çok önemli. Hepimiz en iyisini istiyoruz. FIBA ve EuroLeague arasındaki sorunu tamamen anlamış değilim. İki tarafın da maç takvimi üzerinde uzlaşmacı davranması gerekiyor"

"Maç programını belirli seviyede yönetebileceğimizi biliyoruz. Burada yaşanan sorunun politikayla ilgili olmamasını umuyorum. EuroLeague’deki oyuncuların milli takım maçlarına katılabileceği bir çözüm mutlaka bulunmalı. Bu çözümün basketbol için çok iyi olacağını düşünüyorum. EuroLeague’de iki hafta cuma günü maç oynamazsak ölmeyiz. Takvimi ayarlayabiliriz, COVID-19 pandemisi bize bunu gösterdi"

Daha önce temsilcilerimizden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman da benzer açıklamalarda bulunmuştu ve oyuncuların rahatça milli takım forması giyeceği ortamın yaratılması gerektiğini dile getirmişti.