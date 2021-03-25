Turkish Airlines Euroleague 31. hafta maçında Anadolu Efes'e konuk olan Panathinaikos, sahadan 85-65'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Panathinaikos Başantrenörü Oded Kattash, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

"Anadolu Efes gibi iyi bir takımla oynadığınızda, oyunun iki yönünde de iyi olmalısınız." açıklamasında bulunan Kattash, "Maçın tamamında iyi performans gösteremedik. Bazı bölümlerde savunmada iyiydik. Anadolu Efes’i yavaşlattık. Faul atışlarında kötüydük. Bu şekilde Anadolu Efes gibi kaliteli bir takımı yenmek kolay olmuyor. Maça çıkarken rakibimiz yavaşlatmak istedik. Amacımız buydu. Maçın genelinde bunu başaramadık. Rakibimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.



