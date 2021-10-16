Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününe, 500 metre Oceanman Çocuk yarışlarıyla başlangıç yapıldı.

3x750 metre Oceanman Takım ve 2 kilometre etaplarıyla devam edecek yarışma, yarın 5 kilometre ve 10 kilometrelik etapların ardından düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Oceanman Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 ülkeden 700’ü yabancı bin 150 sporcunun yarıştığını belirtti. (AA)