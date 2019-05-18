Euroleague’de 9 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe’nin coachu Zeljko Obradovic 3 yıllık aranın ardından bu yıl finali göremedi. Sarı-Lacivertli takımla üst üste 5. kez Final-Four’a kalarak bir başka rekorun da sahibi olan Sırp antrenör, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 4. olmuştu. Bir yıl sonra CSKA Moskova’ya uzatmaya giden finalde 101-96 kaybeden kaybeden Obradovic, bir yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.

En iyi yüzdeyle geldi

2017’de İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Final-Four’da Real Madrid’i 84-75 mağlup eden Sarı-Lacivertliler finalde Olympiakos ile karşılaşmıştı. Rakibini 80-64 mağlup eden Fenerbahçe, Obradovic yönetiminde ilk Euroleague şampiyonluğuna ulaşmıştı. Geçen sezon da Dörtlü finale kalan Sarı-Lacivertliler, Belgrad’da Zalgiris’i 76-67 yenip finale çıkmıştı. Ancak İspanyol ekibi Real Madrid’e finalde 85-80 yenilmişti. Obradovic, Euroleague’de yüzde 80 ile normal sezonda en iyi galibiyet oranına ulaştığı yılda finali göremedi.