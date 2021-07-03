Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan, iddialı transfer hamlelerine başladı. EuroLeague mücadelesi vermeye hazırlanan Partizan, AX Armani Exchange ile çok iyi bir sezonu geride bırakan Kevin Punter'ı kadrosuna kattı.

Partizan, 28 yaşındaki skorer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 14.3 sayı ortalaması yakalayan Punter, sayı krallığında ilk 10'da yer almış ve takımının Final Four'a ulaşmasına büyük katkı sağlamıştı.

Daha önce Sırbistan'da Kızılyıldız forması da giyen Punter; 2018'de AEK, 2019'da Virtus Bologna ile FIBA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamış ve 2019'da Final Four MVP'si de olmayı başarmıştı.