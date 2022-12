Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan Turkish Airlines Euroleague'de bu sezona beklediği başlangıcı yapamadı ancak Sırp başantrenörün eski öğrencileri adından söz ettirmeye devam ediyor.

Uzun yıllar Obradovic'in yardımcılıklarını yapan Dimitris Itoudis ile Erdem Can, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede zafere Erdem Can'ın çalıştırdığı Türk Telekom uzanırken Fenerbahçe ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

TARİHE GEÇTİ

Uzun yıllar Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in yardımcısı olarak görev yapan Erdem Can, 2021 yazında sarı-lacivertli ekipten ayrılmış ve NBA ekiplerinden Utah Jazz'da yardımcı antrenörlük görevine başlamıştı.

Utah Jazz ile anlaşmasının ardından Erdem Can, NBA'de görev yapan ilk Türk yardımcı antrenör olma başarısını da göstermişti. Erdem Can, Utah Jazz'da koç Quinn Snyder ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye'ye dönme kararı almış ve Türk Telekom'un başına geçmişti.

OBRADOVIC ÖVMÜŞTÜ

Fenerbahçe Beko'da görev aldığı dönemde Erdem Can ile birlikte çalışan efsane başantrenör Zeljko Obradovic, övgü dolu sözler kullanmıştı. Obradovic, Erdem Can için "Erdem Can basketbola benim bakış açımla yaklaşıyor. İkimiz de bu oyunu çok seviyoruz. Şu anda yerime takımın başantrenörü olabilecek durumda. Ve bir gün çok çok iyi bir başantrenör olacağına eminim" açıklamasında bulunmuştu.

ERDEM CAN FIRTINASI

Fenerbahçe Beko'ya ligde ilk yenilgisini yaşatan Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom bu sezon gösterdiği performanslarla dikkatleri çekmeyi başardı. Ligin 2. haftasında Frutti Extra Bursaspor 'a alınan yenilginin haricinde bileği bükülmeyen Türk Telekom üst üste aldığı 8 galibiyetle zirveyi Fenerbahçe'yle birlikte paylaşıyor.

Ligin haricinde Avrupa'da da başarılı bir grafik çizen Türk Telekom, EuroCup'a Paris Baket yenilgisi ile başlamasına rağmen 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış ancak sonrasında Gran Canaria'ya mağlup olmuştu.

BİR DİĞER İSİM ITOUDİS

Erdem Can'ın haricinde uzun yıllar Obradovic'in yardımcığını yapan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis de takımının gösterdiği performansla sezona damgasını vuruyor.

CSKA Moskova'dan ayrılmasının ardından sarı-lacivertli ekiple yeni bir maceraya başlayan Yunan başantrenör, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e kaybestmesinin ardından büyük bir çıkış yakaladı.

Euroleague'de yalnızca 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe zirvede bulunurken, ligde ise ilk mağlubiyetini Türk Telekom'a karşı aldı.

YARDIMCILIĞINI YAPTI

11 yıl boyunca Panathinaikos'ta koç Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Yunan başantrenör, 13-14 sezonu başında Orhun Ene'nin yerine Banvit koçu olarak göreve başlamıştı. CSKA Moskova'daki başarılı dönemlerinin ardından Fenerbahçe Beko'nun başına geçen Yunan çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte Zeljko Obradovic dönemini akıllara getirdi.

OBRA FİNALDE ITOUDIS'E YENİLMİŞTİ

Fenerbahçe'nin efsanesi haline gelen Obradovic sarı-laicvertli kulüp ile büyük başarılara imza attı. Fenerbahçe, EuroLeague'de İlk Final Four, ilk final, ilk şampiyonluk ve dört kere üst üstte Final Four oynama başarısını onunla gösterdi. 2016 yılında Fenerbahçe Euroleague finalinde CSKA Moskova'ay kaybetti. Rus takımının başantrenörlüğünü Itoudis yapıyordu.

