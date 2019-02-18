Obradovic'in Fenerbahçe'yle 10. kupası

34. Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, 2013-2014 sezonundan bu yana görev yaptığı Fenerbahçe’yle toplamda 10. kupasına uzandı.

18 Şubat 2019, Pazartesi 01:04
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Obradovic'in Fenerbahçe'yle 10. kupası

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı 34. Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Efsane coach Zeljko Obradovic, 2013-2014 sezonundan bu yana görev yaptığı Fenerbahçe’yle toplamda 10. kupasına uzandı.

Sarı- Lacivertliler’in başında 2016’da kazandığı Türkiye Kupası’nı ikinci kez kazandı.

Obra, kariyerindeki kupa sayısını ise 9’u EuroLeague olmak üzere 41’e yükseltti.

Obradovic'in Fenerbahçe Karnesi

EuroLeague: 2017

Türkiye Ligi: 2014, 2016, 2017, 2018

Türkiye Kupası: 2016, 2019

Cumhurbaşkanlığı: 2013, 2016, 2017 

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