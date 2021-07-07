Zeljko Obradovic yönetiminde 7DAYS EuroCup'ta zafere ulaşmayı ve Turkish Airlines EuroLeague biletini almayı amaçlayan Partizan, transferdeki etkinliğini sürdürüyor. Kevin Punter ve Aleksa Avramovic transferleri sonrasında Partizan, Olimpia Milano'dan Zach LeDay'i de kadrosuna ekledi.

Olimpia Milano'nun Final Four başarısında Kevin Punter ile önemli pay sahibi isimlerden olan Zach LeDay, takım arkadaşıyla Partizan'da da birlikte forma giymeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon AX Armani Exchange Milan forması altında 36 maçın 34'üne ilk 5'te başlayan LeDay, yaklaşık 25 dakika sahada kalırken 10 sayı ve 4.5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Partizan, 27 yaşındaki uzun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.