Takımın başına Zeljko Obradovic'i getiren Partizan, Kevin Punter'ın ardından ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Partizan, son olarak Estudiantes forması giyen Sırp oyuncu Aleksa Avramovic'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Estudiantes forması altında İspanya Liga Endesa'da 36 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu; 16.4 sayı, 3.5 asist ortalamaları elde etmişti.

Kariyerinde Borac Cacak, OKK Beograd, Varese, Unicaja ve Estudiantes formaları giyen Aleksa Avramovic ile iki yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.