Zeljko Obradovic'i takımın başına getiren Partizan, 7DAYS EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşarak Turkish Airlines EuroLeague biletini almak isterken bu doğrultuda transfer çalışmalarına da devam ediyor. EuroLeague düzeyinden Kevin Punter ve Zach LeDay'i kadrosuna katan, İspanya Liga Endesa'nın en dikkat çeken isimlerinden Aleksa Avramovic'i transfer eden Partizan, şimdi de NBA 'den bir takviye gerçekleştirdi.

Obradovic yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen Partizan, son üç sezonunu NBA'de Brooklyn Nets, Houston Rockets ve Milwaukee Bucks kadrolarında geçiren Rodions Kurucs'u kadrosuna kattığını açıkladı. NBA kariyeri öncesi EuroLeague'de Barcelona forması giyen 23 yaşındaki oyuncu; NBA'de toplam 131 maçta 16 dakika ortalama yakalarken 6.0 sayı, 3.1 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.

Partizan, Rodions Kurucs ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.