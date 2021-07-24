Zeljko Obradovic yönetiminde 7DAYS EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşarak Turkish Airlines EuroLeague biletini kapmak adına Kevin Punter, Zach LeDay, Rodions Kurucs, Aleksa Avramovic gibi önemli isimleri kadrosuna katan Partizan, ABD'li skorer Dallas Moore'u da transfer etti. 27 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Geride bıraktığımız sezonu Çin'de geçiren Moore; Guangzhou forması altında 27.4 sayı, 3.7 ribaunt, 5.7 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı. 2020-21 sezonunu %41.7 üçlük isabet oranı ile tamamlamıştı.

Partizan ile anlaşan Moore, EuroCup'taki üçüncü farklı sezon deneyimine hazırlanıyor. 2019-20 sezonunda Fransız ekibi Nanterre'in formasıyla 10 maça çıkan Moore; 14.6 sayı, 1.9 ribaunt, 2.5 asist ortalamaları ile oynamıştı.