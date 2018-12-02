Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe doludizgin

Zeljko Obradovic, 2013 yılında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın başına geçti. Göreve geldiğinde büyük heyecan yaratan Sırp antrenör, bunun boşuna olmadığını gösterdi.

Obra, Sarı- Lacivertliler’de 5 yılda 4 lig şampiyonluğu yaşarken, 2017’de EuroLeague’de müthiş bir zafere imza attı. Adını sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk basketbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

Bu süreçte erkek futbol takımı ise Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu ve son olarak Erwin Koeman olmak üzere tam 7 teknik adamla çalıştı. Sadece Yanal ile şampiyonluk yaşandı.

Obradovic, askerleriyle birlikte yoluna dolu dizgin devam ederken, futbol takımında teknik direktörün kim olacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Futbolda belki Avrupa Ligi’nde tur geçildi ama ligde tarihin en kötü sezonu yaşanıyor. Son olarak Barcelona’yı deviren basketbol takımı ise camianın göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Milyonlarca Euro harcanan futbolda bu sezon ligde büyük bir hüsran yaşanıyor. Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’i taraftarı önünde yenemeyen Sarı-Lacivertliler, Trnava’nın da kazanamaması sayesinde üst tura çıktı. Süper Lig’de de işleri düzeltmeye çalışıyorlar.

Geçtiğimiz sezonlara oranla daha mütevazi transferler basketbol takımı ise ligde ve Avrupa’da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sarı- Lacivertliler son olarak Euroleague’de Barcelona’yı deplasmanda 84-65 mağlup etti.

Futbol takımı, aldığı kötü sonuçlarla taraftarları üzse de basketbolcular camianın göğsünü kabartmayı sürdürüyor. Öyle ki Euroleague’de normal sezonun bitimine daha aylar olsa da Fenerbahçe şimdiden Final-Four’un yine en büyük adayları arasında yer alıyor.

Biletler kapış kapış

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Final-Four’a kalacağından emin. Bu nedenle, 17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya’nın Vitoria şehrinde Baskonia’nın salonunda yapılacak olan Final-Four için şimdiden yerlerini ayırtmaya başladılar. Birçok Sarı- Lacivertli, uçak biletlerinin yanı sıra dev organizasyon için de biletlerini şimdiden aldı.