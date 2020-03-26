Obradovic ülkesine döndü

Corona virüsü pandemisi yüzünden hem Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi maçlarının ertelenmesinin ardından özellikle basketbolda yaprak dökümü yaşandı. Yabancı oyuncuların ülkelerine giderken Fenerbahçe Beko'nun başarılı koçu Zeljko Obradovic'te ülkesine döndü.

60 yaşındaki Obradovic ve ailesi, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'in yaşanan corona virus salgını sonrası Türkiye’de bulunan vatandaşlarına gönderilecek özel uçakla ülkeye getirileceğini açıklaması sonrasında dönüş yaptı.



