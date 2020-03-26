Fenerbahçe Beko’nun başarılı çalıştırıcısı Obradovic için Sırbistan Devleti harekete geçti. Dışişleri Bakanı İvica Dacic, yaptığı açıklamada, “Zeljko Obradovic ve ailesini özel uçakla Sırbistan’a getireceğiz. Ayrıca orada yaşayan Sırp vatandaşlarını da alacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Dacic, Sırp oyuncular ile öğrencilerin ise Türkiye’de kalma kararı verdiklerini açıkladı.

Obradovic ve ailesinin Sırbistan’daki evlerinde kendilerini karantina altına alacakları öğrenildi. Tecrübeli koç, ailesiyle birlikte dün gece saatlerinde ülkesine vardı.

Basketbol takımına yapılan testlerde, 60 yaşındaki coach’ta bir soruna rastlanmamıştı.