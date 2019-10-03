Obradovic: Sağlıklı olursak favoriyiz

Fenerbahçe Beko’nun başında 6. kez Final-Four’a kalmak için taktiklerini konuşturacak efsane antrenör Zeljko Obradovic bugün deplasmanda oynayacakları Real Madrid öncesi takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle kadro anlamında zorlandıklarını belirten Sırp çalıştırıcı, Dünya Kupası nedeniyle de tam kadro idman yapamalarına rağmen zamanla form yakaladıkları takdirde Euroleague’nin iyi ve favori takımları arasına gideceklerini ifade etti.

‘Hayalim tam takım idman yapmak’

“Hazırlık dönemi çok kötü geçti. Dünya Kupası’nda bir çok oyuncumuz vardı ve hepsine birer hafta için verdim. Ahmet, Melih, Datome, Sloukas takıma İtalya kampında katıldılar ve bir idman bile yapmadan maça çıktılar. De Colo daha geç katıldı. Hiç tam takım olarak antrenman yapma fırsatımız olmadı. Şu an en büyük arzum tam takım olarak bir antrenman yapabilmek. Sezon başlıyor ve biz hazır olmalı, işimizi yapmalıyız. Bunlar oyunun bir parçası. Ne durumda olduğumuzu iyi anlamalı ve ona göre hareket etmeliyiz.”

‘Çok maç az idman’

“Euroleague’de takım sayısı, doğal olarak da maç sayısı arttı. Bu da demek oluyor ki, daha çok maç, daha çok seyahat, daha az antrenman. Tabii ki zor bir Euroleague sezonu bizi bekliyor. Çok iyi takımlar var. Bir çoğu kadrosunu güçlendirdi. Coach değişiklikleri yaptılar. Her zamanki gibi bütün takımlara saygı duyuyoruz.”

‘Bonservisler sayesinde...’

"De Colo ve Derrick Williams gibi iki üst düzey oyuncu transferi yaptık. Evet, daha önceki yıllara göre bu transferler farklı olarak nitelendirilebilir. Ama buraya nasıl geldiğimize bakmamız gerekli. Sezon başında Guduriç ve Melli, NBA’e gitti. Onlar için bonservis ücreti aldık. Ve bu parayla da De Colo ve Williams transferlerini gerçekleştirebildik. Yoksa bu transferler olmayabilirdi. De Colo ve Williams da buraya gelmeyi çok istediler. Ve çok mutlular. Derrick Williams hazırlık döneminde takıma herşeyini veriyor. Şimdi De Colo da aynısını yapacak. Zamana ve birbirimizi iyi anlamaya ihtiyacımız var.”

‘Sakatlıklar bizi öldürdü’

“Geçen yıl Play-Off döneminde ‘Kariyerimde hiç bu kadar sıkıntı yaşamadım’ demiştim. Tabii ki sakatlıklardan bahsediyordum. Türkiye Kupası’na kadar herşey çok iyi gidiyordu. Taa ki Lauvergne sakatlanana kadar. Ardından Vesely sakatlandı. Ameliyat oldu, geri geldi ama sonra ağrılar hissetmeye başladı ve hala sakat. Bu iki oyuncunun pozisyonunda Kaliniç ve Datome’yi kullanıyordum. Ama o ikisi de sakatlandı. Kaliniç döndü ama Datome’den Play-Off’ta katkı alamadık. Kesinlikle çok zordu. Hiçbir zaman böyle bir durumla karşı karşıya kalmamıştım. Şimdi yeni bir sezon başlıyor. Vesely hala yok. Yüzde yüz hazır olarak dönmesi için adım adım ilerliyoruz. Bütün yaz iyi çalıştı. Hatta tatile bile gitmedi. Lauvergne de takımla olmaya başlamıştı ama sonra ağrıları oldu. Onun kısa sürede döneceğini umut ediyorum. Aslında harika basketbol oynuyorduk ama sakatlıklar bizi öldürdü.”

‘Maç maç gideceğiz’

“Euroleague’de sezon sonunu konuşmak için çok erken. Dediğim gibi daha tam kadro bir idman bile yapamadık. Ama şunu biliyorum ki herkes sağlıklı ve formda olursa, iyi ve güçlü bir takımız. Tabii ki 6. Final-Four için çok fazla şansımız var. Fakat maç maç gideceğiz. Euroleague ve Türkiye’deki her takıma saygı duyuyoruz. Türkiye’deki kuralları biliyorsunuz. Her maç 5 oyuncu seçmek zorundayım. Buna ve tüm zorluklara karşı hazır olmalıyız.”

‘Melih burada da lider olmalı’

“Dünya Kupası’nı izledim. İspanya şampiyon olmayı hak etti. Çok fazla lider oyuncuları ve iyi bir coachları var. Melih iyi bir şampiyona geçirdi ve onun adına mutluyum. Şurası çok açık ki coach Ufuk Sarıca ona güvendi ve sorumluluk verdi. Şimdi Melih, aynı performansı burada da sürdürmeli. Bizim takımda da lider gibi oynamalı. Ki geçmişte bunu yaptığı maçlar oldu ve yapabileceğini gösterdi.”

Gökhan German