Obradovic: Reaksiyon göstermemiz gerekiyor

Fenerbahçe Beko coachu Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi’nde kötü gidişat nedeniyle reaksiyon göstermeleri gereken bir durumda olduklarını belirtti.

Deneyimli başantrenör Bayern Münih maçına ilişkin şunları söyledi:

"Galibiyete ulaşmak için reaksiyon göstermemiz gereken bir durumda olduğumuz çok açık. Zalgiris mücadelesinde, geçmiş karşılaşmalara kıyasla tamamen farklı bir oyun ortaya koyduk. Bu maçta takımım çok pozitif bir reaksiyon gösterdi. O mücadelenin son bölümünde, basketbol sahalarında nadiren de olsa yaşanabilen bir durum oluştu. Bayern Münih’in hem savunmada hem de hücumda çok belirgin yapıları var. Taraftarlarımızdan yine çok güçlü bir yardım alacağımızı umuyorum. Takım olarak birlikte mücadele edecek ve elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacağız.”