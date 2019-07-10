'Obradovic ile seviye atlar'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leo Westermann'ı arkadaşımız Mertcan Polat değerlendirdi:

Westermann, Fransa’nın 1992 jenerasyonu içerisinde gelecek vaat eden en büyük oyuncusuydu. Kariyerin ilk yıllarında Asvel ve Partizan formaları ile sahada takımının lideri oldu, taa ki 6 sene önce CSKA maçında ön çapraz bağlarını koparana kadar... 27 yaşındaki guard, parkelere döndüğünde ise eskisi gibi değildi. Her zaman belli bir standardı oldu ama asla yıldız statüsüne erişemedi. Fransız’ın, önceki takımlarında olduğu gibi Fenerbahçe’de de bir yan parça olacağı şüphesiz. Ancak artık işler değişti.

Tek yapması gereken...

Westermann’ın yeni coachu Avrupa’nın 1 numarası Zeljko Obradovic. Fransız’ın kariyer zirvesine ulaşması için şimdi ise tek bir seçenek var: Kulaklarını tüm eleştirilere kapatıp eski günlerindeki gibi oynamak. Bunun için de durağan ve kontrol dışı basketbolunu bırakıp tek yapması gereken Sarı-Lacivertliler’in sistemine uyum sağlamak. Bu transferin ardından diğer merak edilen nokta ise De Colo, Sloukas ve Westermann 3’lüsünün guard rotasyonunda nasıl roller alacağı. Çünkü bu isimlerle kısaları savunmak hayli zor olacak.