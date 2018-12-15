Obradovic için muhteşem organizasyon!

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

15 Aralık 2018, Cumartesi 15:37 Son Güncelleme:
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Obradovic için muhteşem organizasyon!

Afyon Belediyespor maçı sonrası Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

Kendisi için hazırlanan videoyu izleyen deneyimli koçun gözleri doldu.

Obradovic ve oyuncuları sahaya davet eden taraftarlar, hazırladıkları nefis videoyu seyrettirdiler, hediyelerini takdim ettiler ve mesajlarını ilettiler.

Otizmli öğrencilerden hediye

Marmara Otizm Spor Kulübü öğrencileri, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic’e resim hediye etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Fenerbahçe-Afyon Belediyespor müsabakasının ardından Marmara Otizm Spor Kulübü öğrencileri Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic’e resim hediye etti.

Müsabaka sonunda otizmli çocuklarla fotoğraf çektiren Obradovic ve Fenerbahçeli Basketbolcular daha sonra kendilerine yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

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