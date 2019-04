Obradovic: Her şey yolunda

Fenerbahçe Beko, bir kez daha Final- Four’un kapısına dayandı. Rakip bu sefer Zalgiris Kaunas. Fenerbahçe’nin efsane coachu Zeljko Obradoviç, bu zorlu eşleşme öncesi FANATİK’in sorularını yanıtladı.

Zalgiris hak etti

Bir Nisan ayı daha geldi. Belki de en sevdiğiniz aylardan biri, en başarılı olduğunuz.

Bu ay her zaman özeldir. Çünkü Play- Off oynayıp, Final-Four’a kalma fırsatına sahip olduğunuz aydır. Şimdi önümüzde böyle bir fırsat daha var. Ayrıca Türkiye Ligi için savaşmaya devam ediyoruz. Artı arkanda da kazanılmış bir Türkiye Kupası varsa, her şey çok güzel ve yolunda gidiyor demektir...

Rakip Zalgiris. Belki de beklenmedik bir şekilde buraya geldiler. Eşleşme için neler söylersiniz?

Zalgiris Kaunas buraya gelmeyi hak etti. Sezon boyunca hiç pes etmediler ve savaştılar. Çok zor bir fikstürleri vardı. 6 maç önceye gittiğimizde 13. sıradaydılar ve şansları az görünüyordu. Ama oradan çıkış yolunu buldular ve bütün maçları kazandılar. Deplasmanda Maccabi, Olympiakos ve Real Madrid’i yendiler. İç sahada direkt rakiplerinden olan Bayern’in yanı sıra Darüşşafaka ve Gran Canaria’yı mağlup ettiler. Play-Off’a kalmayı sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum.

Hiç geri adım atmıyorlar

Son hafta 8. sıra için 5-6 alternatif vardı. Zalgiris’i diğerlerinden farklı kılan neydi size göre?

Rakibin kim olacağını hiç düşünmem. İnanın. Çünkü yolumuza devam etmek istiyorsak, kendimize bakmamız gerekiyor. Biz kötü oynarsak, rakibin kim olduğu önem taşımıyor. Hazır olmaya çalışacağız ve ne olacağını göreceğiz. Zalgiris’i farklı kılan, 1. saniyeden, son saniyeye kadar hiç geri adım atmıyorlar. Bunun bilinciyle oynayacağız.

4 yıldır Final-Four oynuyorsunuz. 5. Final-Four gelecek mi?

Şunu söylemek isterim ki takım içinde çok sakatlık problemi var. Bunun için ekibimiz çalışmaları sürdürüyor. Final-Four için avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Kendi sahamızda oynayacağız ve burada taraftarımız bize büyük destek veriyor. Savaşmamız gerekli. Şunu da anlamak zorundayız; her maç farklıdır ve kendi içinde özeldir. Kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Mücadele eden ve kazanmanın yolunu bulabilen bir takıma karşı oynayacağız.

İnşallah gelecekler

Final-Four, Vitoria’da oynanacak. Belrad ve Berlin’d e tribünlerde 10 bin Fenerbahçe taraftarı vardı. Vitoria’da ulaşım ve konaklama sıkıntısı var. Yine aynı sayıda taraftar desteği olur mu?

(Türkçe olarak) İnşallah. Önce tabii ki turu geçmemiz gerekiyor sonrasında çok taraftar geleceğini umuyorum.

Zalgiris serisi bugün başlıyor. Ta raftara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Onların desteğinin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Her zamanki gibi rakibe, burada da Zalgiris oluyor saygılı davranacaklardır. 6 yıldır bize inanılmaz destek oluyorlar ve aynısını bir kez daha yapacaklar. Onlara şimdiden çok teşekkür etmek istiyorum.

Antrenör olmaya hangi gün karar verdiğinizi hatırlıyor musunuz?

Aslında 20’li yaşlarımın başında çocukları çalıştırmaya başladım. Evimin yakınında bir okul vardı ve orada çocuklara antrenörlük yapıyordum. 21 ya da 22 yaşında tam kararı verdim galiba.

Profesör olurdum herhalde

Basketbol sizin her şeyiniz. Peki dünyada basketbol diye bir spor varolmasaydı, sizce ne iş yapıyor olurdunuz?

Bunu hiç düşünmedim aslında. Bu benim işim. Basketbol oynamaya başladım ve çok seviyordum. Sonra çılgınca sevmeye başladım. Bilmiyorum ya, ilginç bir soru biraz düşüneyim... Çok kitap okuyorum. Tarih benim için önemli. Coğrafyayı seviyorum. Dünyadaki değişik yerleri görmeyi ve oralar hakkında bilgi sahibi olmayı seviyorum. Belki üniversitede profesör olurdum, bilgilerimi öğrencilere aktarırdım. Her halde yine eğitmen olurdum.

Daha önce yaptığımız bir röportajda, ‘Atina’da 13 yıl kaldınız. Burada da o kadar kalır mısınız’ diye sormuştuk. ‘İstanbul’a çok seviyorum. Göreceğiz’ demiştiniz. Aynı soruyu tekrar sorsam.

Geriye dönüp baktığım zaman Panathinaikos’la 2 yıllık kontrat yaptım ve sonrasını hiç düşünmedim. Burada da aynı durum geçerli. Ne kadar kalacağıma dair bir planım yok. Bir yıllık daha kontratım ve sadece onu biliyorum. Dürüstçe söylüyorum şu an tek konsantrasyonum Zalgiris serisi. Benim aklım bu maçlarda.

5 kısalı sistem mecburiyetten

Bu yıl sakatlıklar nedeniyle çoğu maçta 5 kısayla oynadınız. Zalgiris serisinde planlarınız arasında Leuvergne ve Vesely ne kadar bulunuyor. Yine takımı sahada 5 kısa ile görebilir miyiz?

Aslında bu planlar sağlık durumumuzla ilgili. İhtiyacımız olan herşeyi deneyeceğim. Sağlık ekibi ve staff’ın takımı en iyi şekilde hazırlaması gerekiyor. 5 kısa ve diğer sistemler tamamen sakatlık sorunları ile ilgili. Nasıl olacak göreceğiz.

Fenerbahçe Beko bu yılı domine etti ve normal sezonu lider bitirdi. Bu sizin için bir anlam taşıyor mu? Oyuncuların özgüven kazanması adına önemli mi mesela?

Aslına bakarsan yeterince özgüvenimiz var. En iyi olmak güzel ama şu an için en iyi yol, düne kadar yaptığımız herşeyi unutmak. Euroleague’in en önemli zamanındayız ve hazır olmalıyız. Geçmişe dönüp baktığımızda aklımızda tabii ki iyi yaptığımız şeyler var. Şimdi bir kez daha yaptığımız bu iyi işleri göstermeliyiz. Savaşmalıyız...

Bu sıkıntılı dönemde yine Kaliniç ‘jokeriniz’di. Onun performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaliniç bir çok pozisyonda oynuyor ve katkı veriyor. Onun da bazı problemleri var. Sırt ağrıları devam ediyor. Ama her zaman takıma yardımcı olmak için hazır. Aslında sadece Kaliniç değil, diğerlerinden de memnunum. Datome’nin de bir çok sorunu var ama hep o sorunlarını unutmaya hazır. Melli bütün bir sezonu tek uzun olarak oynadı neredeyse. Hepsinin katkıları çok önemli aslında.

Kaliteli oyunculara sahibiz

Liderliğin yanı sıra ligin en iyi iki sayı ve üç sayı yüzdesine sahip takımı Fenerbahçe Beko. Bunu nasıl sağladınız?

Yüksek yüzde ile şutmak atıyorsan, topu nasıl çevirmeniz gerektiğini anlamanız gerekir. İşin sonunda o şutu atan oyuncu. Sakin olmamız, en doğru seçimi bulana kadar topu çevirmeniz gerekiyor. Ve sonunda o şutu atacak kaliteli oyunculara sahibiz. Biz de bunu yapıyoruz.

Şampiyon olduğunuz sene fa rkı Baskonia yenilgisi sonrası takımın reaksiyon gösterdiğini söylemiştiniz. Bu yıl geriye dönüp baktığınızda unutamadığınız bir maç var mı?

Bu yıl 5 maç kaybettik. 2’si uzatmada. Bir tanesi CSKA Moskova’ya karşı son saniyede. Sezonun en iyi ilk yarısını Anadolu Efes’e karşı oynadık. Ama en kötü ikinci yarıyı da Efes’e karşı oynadık. Bu gerçek. Oyunun içine giremediğimiz tek maç İspanya’daki Real Madrid maçı. Orada farklı yenildik. Tabii ki bazı maçları da son saniyede kazandık. Her zaman seni geleceğe hazırlayacak, hatırlamak istediğin dakikalar vardır. Gelecekte kullanacağın ders çıkaracağın anlar. Türkiye’de de Efes ve Banvit’e uzatmada yenildik. Galatasaray’a kaybettik. Bu maçlardan sonra oyuncularıma dedim ki, ‘Gelecekte bu anların bize yardımı olacak’. Ama inan bana iyi oynadığımız çok maç var. Geçmişe bakım negatif şeyler bulmak çok kolay bir iş.

17 kez katıldı 9 kez kazandı

1992 Partizan Şampiyon

1994 Joventut Şampiyon

1995 Real Madrid Şampiyon

1996 Real Madrid 4.

1998 Benetton 3.

2000 Panathinaikos Şampiyon

2001 Panathinaikos 2.

2002 Panathinaikos Şampiyon

2005 Panathinaikos 3.

2007 Panathinaikos Şampiyon

2009 Panathinaikos Şampiyon

2011 Panathinaikos Şampiyon

2012 Panathinaikos 4.

2015 FENERBAHÇE 4.

2016 FENERBAHÇE 2.

2017 FENERBAHÇE Şampiyon

2018 FENERBAHÇE 2.

