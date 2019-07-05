Trabzonspor’un 2 yıllığına kadrosuna kattığı John Obi Mikel’in, iki önemli kulübün teklifini geri çevirerek bordo-mavililere geldiği belirlendi.

İngiltere’nin Middlesbrough takımıyla sözleşmesi biten tecrübeli futbolcu için bonservis bedeli ödenmedi. Obi Mikel cazip önemli teklifleri bir kenara iterek yıllık 1 milyon 500 bin euro garanti ücreti kabul ederek Karadeniz ekibine imza atmayı tercih etti. Premier Lig’e yeni yükselen Norwich City ile Sheffield United’ın kısa süre önce Nijeryalı yıldızın kapısını çaldıkları bildirildi. Her ikisi de direkt olarak üst lige yükselen ekiplerin tekliflerini geri çeviren Obi Mikel, Premier Lig’de oynamak yerine Türkiye Süper Ligi’nde karar kıldı.

Chelsea formasıyla geçmişte büyük başarılar yakalayan, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra lig şampiyonlukları kazanan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir kez daha Premier Lig’de boy gösterme fırsatını elinin tersiyle itti. Sheffield ve Norwich ekipleri, futbolcuyla görüşmeleri son günlerde yoğunlaştırsalar da hedefe ulaşamadı.

Obi Mikel’in Trabzonspor tercihinde, Onazi ve Nwakaeme büyük rol oynadı. Chelsea formasıyla 249 kez boy gösterdiği Premier Lig’e doyan oyuncunun, yeni bir deneyime yelken açmak istemesinin de bu tercihinde etkili olduğu aktarıldı.

Kaynak: Skorer