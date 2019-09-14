Obi Mikel her an gidebilir! Sorun devam ediyor!

Trabzonspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Obi Mikel’in eşi ve çocuklarının şehirde kalmak istemediği ve yıldız futbolcuyu da yanlarına çağırdıkları iddia edildi.

14 Eylül 2019, Cumartesi 10:29 Son Güncelleme:
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Obi Mikel her an gidebilir! Sorun devam ediyor!

Bordo-Mavili yönetimin daha önce bu haberleri yalanlamasına rağmen iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Afrika basınına konuşan Mikel’e yakın bir arkadaşı, “Mikel için işlerin yolunda gitmediğini söyleyebilirim. Ailesiyle ilgili durum çözülemedi. Mikel, aile özlemi çekiyor. Ailesi de Türkiye’ye dönmek istemiyor ve bu durum Mikel’i çok etkiliyor. Trabzon’da çocuklarının İngilizce eğitim görebileceği donanımda bir okul yok. Eşi ve çocukları onu geri çağırıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Güneş

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