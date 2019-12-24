Obi Mikel göz doldurdu, Daniel Sturridge etkisiz kaldı

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u Alexander Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti. Her geçen gün daha iyi bir futbol ortaya koyan John Obi Mikel, Konyaspor maçında da kusursuza yakın oynadı. Hem hücumda hem de savunmada takımını sırtlayan Nijeryalı ön libero, galibiyetin mimarlarından oldu. Obi Mikel, 78’de ise yerini Doğan Erdoğan’a bıraktı.

Daniel Sturridge etkisiz kaldı

Son dönemde başarılı bir grafik ortaya koyan Daniel Sturridge, bu defa ise etkisiz kaldı. Konyaspor karşısında 45 dakika sahada kalan İngiliz golcü, ikinci yarıda ise yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde ise 30 isabetli pas yaparken girdiği 3 ikili mücadelenin birini kazanabildi. Sturridge, rakip kaleye şut çekemedi. Yıldız futbolcunun, bu sezon Bordo- Mavili forma ile 12 maçta 5 gol ve 4 asisti bulunuyor.

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