Obezite ciddiye alınmalıdır

45 kilonun üzerinde fazlası olup da defalarca diyet ve egzersiz yapmalarına rağmen aşırı kilolarından kurtulmayı başaramayanlar için cerrahi ya da cerrahi olmayan birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır.

Obezite kişilerin en basit hareketlerini bile kısıtlayan ve kişide çeşitli tıbbi rahatsızlıklara yol açan ciddi riskleri olan bir rahatsızlıktır. Aşırı kilo, kişilerde özellikle şeker hastalığına, yüksek tansiyona, uyku apnesine, reflü hastalığına, kireçlenmelere ve çeşitli kalp hastalıklarına yol açabiliyor.

Vücut kitle indeksine göre olması gereken kilonun 45 kilo daha üzerinde olan kişilere obezite teşhisi konulur. Ardından obezitenin kişide neden olduğu diğer tıbbi rahatsızlıkları tespit etmek için kontrollere başlanır. Kısacası eğer kişinin vücut ağrılığı 100 kilonun üzerinde ise obezite ve neden olduğu hastalıkların kontrolleri ve tedavisi için bir uzmandan destek alması gerekir.

Önce cerrahi olmayan teknikler ile kilo verilmelidir

Aşırı kilolardan kurtulmak için öncellik ile alanında uzman bir diyetisyen ve egzersiz uzmanlarından destek alınmalıdır. Uzmanlarında alınan desteğe rağmen kilo vermede başarılı olunamamışsa ya da çok az oranlarda verilip ilk fırsatta geri alınıyorsa cerrahi tekniklere başvurulmalıdır.

Obezitenin cerrahi teknikler ile tedavisi

Bariatrik cerrahi, morbid obezite cerrahisinde genellikle mide hacminin küçültülmesi ya da emilimin azaltılması yoluna gidilir. Obezite cerrahisinde kullanılan teknikler laparoskopik ya da robotik cerrahi tekniklerden faydalanılır. Küçük bir kesinin içerisinden sokulan mikro görüntüleme aletleri aracılığı ile görüntü büyük bir ekrana yansıtılır. Operasyon sırasında herhangi bir ağrı ya da sızı hissedilmez. Bu sayede midenin hacmi küçültülür, açlık hissini azaltmak için hormonları harekete geçiren ghrelin kısmı da alınır, midenin emilimi azaltılır. Cerrahi teknikler ile mide hacminin yüzde 85'i cerrahi operasyon ile bölünerek alınır. Bu operasyon sırasında mide sinirleri ve mide kapakçığına dokunulmaz, yani mide normal fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde sürdürmeye devam eder.

Ameliyatsız teknik ile obezite tedavisi

Günümüzde obezite tedavisinde cerrahi tekniklerin yanı sıra mide balonu gibi ameliyatsız tekniklerden de faydalanılıyor.

Aşırı kilolardan kurtulmak için yeme alışkanlığını değiştirmek ve mekanik olarak doygunluk hissi vermek amacıyla mide balonu tedavisi uygulanabilir. Özellikle ameliyat riski olan, ameliyat korkusu olan, hızlı kilo kaybı gerektiren acil durumlarda, obez hastaların kelepçe ameliyatı öncesi ve cerrahi riskleri azaltmak için uygulanan bir yöntemdir. Mide balonu için herhangi bir cerrahi operasyon gerekmez ve ayaktan tedavi prosedürüdür. Hastanede kalınması gerekmez, hasta aynı gün evine dönebilir. İşlem süresi ortalama 30 dakikadır.