Obezite ciddi bir sorundur

Obezite kişilerin en basit hareketlerini bile kısıtlayan ve kişide çeşitli tıbbi rahatsızlıklara yol açan ciddi riskleri olan bir rahatsızlıktır. Aşırı kilo, kişilerde özellikle şeker hastalığına, yüksek tansiyona, uyku apnesine, reflü hastalığına, kireçlenmelere ve çeşitli kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Yapılan testlerin sonucunda kişinin vücut kitle indeksi olması gereken kilosunun 40 kilo daha üzerinde ise obezite teşhisi konulabilir. Ardından obezitenin kişide neden olduğu diğer tıbbi rahatsızlıkları tespit etmek için kontrollere başlanır. Kısacası eğer kişinin vücut kitle indeksi 35’in üzerinde ise obezite ve neden olduğu hastalıkların kontrolleri için bir uzmana gidilmesinde fayda var.

Mide balonu ile ameliyatsız tedavi

Aşırı kilolardan kurtulmak için yeme alışkanlığını değiştirmek ve mekanik olarak doygunluk hissi vermek amacıyla mide balonu tedavisi uygulanabilir. Özellikle ameliyat riski olan, ameliyat korkusu olan, hızlı kilo kaybı gerektiren acil durumlarda, obez hastaların ameliyatları öncesi ve cerrahi riskleri azaltmak için uygulanan bir yöntemdir.

Mide balonu için herhangi bir cerrahi operasyon gerekmez ve ayaktan tedavi prosedürüdür. Hastanede kalınması gerekmez, hasta aynı gün evine dönebilir. İşlem süresi ortalama 30 dakikadır. Mide balonu tedavisi uyanık olarak sedasyon denilen hafif uyku hali altında veya genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Mide balonu, steril serum fizyolojik (tuzlu su) ile dolu yumuşak, iyi tolere edilen bir silikondan oluşmaktadır. İçi dolu mide balonu tokluk hissinin oluşmasını sağlar. Genellikle uyanık olarak uygulanan balon, anestezi altında 6 ay sonra balon çıkartılır. İşlem sonrasında hastalar hemen eve gidebilmektedir.

Mide botoksu ile ameliyatsız tedavi

Mide botoksu tedavisi ise vücut kitle indeksi 30-35 arasında olan, diyet ve egzersizle kilo veremeyen, aşırı kilo nedeniyle çeşitli sağlık sorunu yaşayan kişiler için uygundur. Prosedür için hastanın özellikle mide başta olmak üzere genel sağlığının yerinde olması gerekir.

Ameliyatsız teknik olarak uygulanan mide botoksu işleminde, endoskopik yöntemle midenin belirli bölgelerine botulinum toksini enjekte edilir. Endoskopi ile midenin çıkış bölümündeki bazı noktalar ve midedeki bazı kaslar gevşetilir, gıda tahliyesi geciktirilir, doygunluk hissi uzatılabilir. Ayrıca botoks açlık hissine neden olan ghrelin hormonunu da baskılar ve açlık hissi kontrol altına alınabilir.

Operasyonda endoskopik yöntemle hastanın mide sinirleri ve mide kasları 4 ila 8 ay boyunca geçici olarak felç edilerek, iştahın azalması ve besinlerin midede daha uzun süre kalması sağlanır. Tedavi klinik ortamda, 15 ila 20 dakika içinde ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. Hasta 30 dakikalık dinlenmenin ardından evine gidebilir.



