Obbi Oulare’nin rotası Türkiye!

Geçtiğimiz yıllarda transfer dönemlerine damga vuran; Mbaye Diagne ve Mame Thiam gibi yıldız golcüleri ülkemize getirerek büyük yankı uyandıran menajer Ediz Balkan, Türkiye’ye yeni bir golcü daha getiriyor… Edinilen son bilgilere göre, Balkan son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege’in formasını giyen Obbi Oulare için devreye girdi.

3 Büykler takip ettiriyor!

Bu anlamda menajer Balkan, 24 yaşındaki forvete, Türkiye’den birçok teklifin olduğunu açıkladı. Özellikle Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ’ın da yıldız oyuncuyu scout ekiplerince uzun süredir izlediği öğrenildi. 1.96’lık santrforun, kararını vermesi konusuna aceleci davranmayacağını belirtirken, bu konuda zaman istedi.

Lige damga vurabilir

Ayrıca yıldız golcü hakkında açıklamalarda bulunan menajer Ediz Balkan, Oulare’nin kariyer planlaması konusunda en doğru kararı vermeye çalıştığını belirtti ve oyuncuya en doğru kararı vermesi için yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Öte yandan Balkan, Belçikalı futbolcu için, “Gerçekten yetenekli bir forvet. Yaşı 24 ancak hala gelişime açık. Türkiye’ye gelirse lige damga vurabilir” yorumunu yaptı.







