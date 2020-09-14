O artık Lazio’lu Muriç

Vedat Muriç, geride kalan sezonda hem Fenerbahçe hem de Milli Takım performansıyla birçok takımı peşine taktı. Avrupa’nın devleri bir bir Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldı. Kosovalı yıldız için en istekli takım ise başından beri Lazio oldu. İtalyan ekibi aylarca sürdürdüğü girişimlerini mutlu sonla noktalandırdı. Fenerbahçe ile Lazio, 18+2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

5 senelik imza

Muriç, dün öğle saatlerinde İtalya’ya gitti. Yıldız futbolcu, Roma’daki havalimanında Lazio atkısıyla ilk pozunu verdi. Vedat Muriç, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Mavi-Beyazlılar ile 5 senelik sözleşmeye imza atacak. Kosovalı golcü, İtalyan ekibinden senede 2.5 milyon Euro maaş alacak.

‘Hakkınızı helal edin’

Muriç, İstanbul Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Hem Türkiye’yi hem de Kosova’yı temsil edeceğim. Lazio’yu seçmemin sebebi, beni çok istemeleriydi. İlk hedefim önce yeni takımımda başarılı olmak, daha sonra dünyanın en büyük kulüplerinden birine gitmek” dedi. Fenerbahçe taraftarlarına da seslenen 25 yaşındaki yıldız, “Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılayım. Nasip değilmiş. Haklarını helal etsinler. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız” dedi.

Değerini 5’e katladı

2019-20 sezonunun başında Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray, Rizeli Vedat Muriç için büyük bir yarış verdi. Kosovalı forvet, 3.5 milyon Euro karşılığında Sarı-Lacivertliler’e imza attı. Golcü oyuncu, sadece 1 sezon sonra değerini yaklaşık 5’e katlayarak toplamda 20 milyon Euro karşılığında bu kez Lazio’nun yolunu tuttu. Muriç, bu transferle eski takımı Rizespor’a yaklaşık 2.5 milyon Euro daha kazandırdı.