Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi kadro dışı bırakılmıştı. Roma'dan kiralanan Fransız futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili, oyuncunun disiplinsiz tavırları gerekçe gösterilmişti.

Yine bir İtalyan ekibi Torino'nun transfer listesinde olduğu iddia edilen Nzonzi'de flaş bir gelişme yaşandı.

Nzonzi'nin babası Fidele, kadro dışı bırakılan oğlunun sözleşmesinin feshedilmesi görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Fidele Nzonzi, 1 milyon 625 bin Euro'luk alacağının 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi durumunda herhangi bir zorluk çıkarmadan takımdan ayrılacaklarını söyledi. Baba Nzonzi, şu ana kadar oğlunun 850 bin Euro'luk alacağının ödendiğini hatırlattı.

Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı yönetimin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Fransız yıldızın, devre arası transfer döneminde sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. (Takvim)



