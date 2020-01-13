Nzonzi resmen açıkladı! Ayrılık

Galatasaray'da Fatih Terim'in kamp kadrosuna almadığı futbolcu Nzonzi, sarı kırmızılılardaki geleceği hakkında konuştu: Muhtemelen bunlar son günlerim. İşler iyi gitmediği zaman parmaklar belli oyunculara çevrilir.

13 Ocak 2020, Pazartesi 08:18
- A +
Nzonzi resmen açıkladı! Ayrılık

Kadro dışı bırakılan Galatasaray’ın Fransızı Nzonzi, Fransız Telefoot’a röportaj verdi. 'Galatasaray’dan ayrılacak mısın?' sorusuna Nzonzi, “Muhtemelen bunlar son günlerim. İşler iyi gitmediği zaman, parmaklar belirli oyunculara çevrilir. Ciddi bir şey yaşanmadı aslında. Konuşularak çözülebilirdi. Ama artık ayrılık daha hayırlı. Bütün ailem Paris’te. Elbette PSG’de oynamak isterim” cevabını verdi.

Nzonzi ile West Ham, Everton ve Celta Vigo’nun ilgilendiği, Lyon’un da oyuncunun durumunu takip ettiği belirtildi. Nzonzi’nin yüksek maaşının yüksek vergi yasalarına tabi olan Lyon’u zorladığı notu da düşüldü. Nzonzi, PSG maçı sonrasındaki disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...