Nzonzi maça göre oynayacak

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçında kulübeye çekilen ve takımın ağır oynamasında rolü olduğu düşünülen Nzonzi tekrar formasına kavuşuyor.

Fransız orta saha oyuncusunun, mücadeleci futbolu nedeniyle zorluk derecesi yüksek maçlarda tercih edileceği ancak iç sahada ya da hücum ağırlıklı oynamanın gerektiği karşılaşmalarda kulübeye çekileceği öğrenildi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, performansı nedeniyle eleştirilen Feghouli, Belhanda ve Mariano gibi isimlerin yanı sıra Nzonzi’yi de son maçta kulübeye çekmişti. Terim’in bu sürpriz tercihinden sonra Lemina-Seri ve Ömer Bayram’dan oluşan orta sahanın diğer maçlara göre tempolu futbolu övgü almıştı.

(Milliyet)