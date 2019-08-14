Galatasaray, Roma'da forma giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Steven Nzonzi kimdir?

Tam adı Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi olan Fransız oyuncu 15 Aralık 1988'de dünyaya geldi. Kariyerine o dönem Fransa 2. Ligi'nde bulunan Amiens'te başlayan başarılı ön libero, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer olarak ilk büyük sıçrayışını gerçekleştirdi. Burada geçirdiği 3 yılın ardından bir diğer Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer oldu. Başarılı oyuncu 2014 - 2015 ezonunda Yılın en iyi oyuncusu seçildi ve 2015'te 8 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu.

Fransız yıldız, buradaki ilk sezonunda da Avrupa Ligi'ni kaldırmayı başardı. Sevilla'da da geçirdiği 3 sezon boyunca Fransa Milli Takımı'na kadar yükseken başarılı orta saha, geçtiğimiz sezon başında Roma'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibi Nzonzi için tam 27 milyon euro bonservis öderken Fransız oyuncu da Roma ile 39 maça çıktı. Ligde 1 gol 2 asist yapmayı başardı. Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçın da tamamında yer aldı.

2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda yer alan Nzonzi, kupayı kaldırmayı başarmıştı.