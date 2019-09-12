Nzonzi Fransa’da şans bulamadı

A Milli Takımımız’ın grubundaki rakiplerinden Fransa’nın kadrosunda, Galatasaray’ın yıldızı Steven Nzonzi de yer alıyor.
Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu, ülkesinin Arnavutluk ve Andorra’yı yendiği iki maçta da kulübeden çıkma şansı bulamadı.
A Milli Takımımız’ın grubundaki rakiplerinden Fransa’nın kadrosunda, Galatasaray’ın yıldızı Steven Nzonzi de yer alıyor.
Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu, ülkesinin Arnavutluk ve Andorra’yı yendiği iki maçta da kulübeden çıkma şansı bulamadı.
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