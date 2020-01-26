Nwakaeme’ye kötü haber

Karadeniz devinin Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor ile oynanan rövanş maçında ikinci sarı kartı görmüş ve oyundan atılmıştı. 29 yaşındaki oyuncu böylece ligde oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Ancak Sarı-Kırmızılılar ile oynanacak maç Elazığ’daki deprem felaketi nedeniyle ertelendi. TFF’nin kurallarına göre, kırmızı kart gören futbolcu cezasını oynanacak ilk resmi maçta çekecek. Böylece Nwakaeme, Malatya maçının ileri bir tarihe ertelenmesiyle cezasını bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında çekecek.