Trabzonspor 'daki Anthony Nwakaeme belirsizliği mutlu sonla bitiyor. Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker, Bordo-Mavili yönetimin sunduğu tüm şartları kabul ettiklerini söyledi.

Türker, FANATİK'e yaptığı açıklamada, "Nwakaeme için Trabzonspor'la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık. Sadece peşinat konusunda farklı düşünceler vardı. Nwakaeme, peşinatı nakit istiyordu. Kulüp ise taksiktle ödemeye sıcak bakıyordu. An itibariyle oyuncum, Trabzonspor'un taksitli ödeme talebini de kabul etti. Trabzonspor Yönetimi istediği zaman kulübe gider yeni sözleşme için imzaları atarız. Biz hazırız" dedi.

Gökmen Özcan