Nijeryalı yıldız yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Ben futbolcuyum, hoca değilim. Sahanın içine ben müdahale edemiyorum. Gördüğüm kadarıyla ikinci yarılarda sorun yaşıyoruz. Fenerbahçe maçında da benzer sorunlar yaşadık. Yine görüldüğü gibi bu maçın ikinci yarısında da aynı sorunları yaşadık. Bunları çözmemiz gerekiyor" dedi.

Resital yetmedi

Nwakaeme iyi başlamadığı sezonda patlamayı dün gece yaptı. 23'te Serkan'a asist yapan Nijeryalı 31'de ise kendi yarattığı pozisyonda Bordo-Mavililer'i öne geçirdi. Nijeryalı resitale 38'de attığı ikinci golüyle devam etti, Baker’ın pasında müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak maçın kaybedilmesi Nwakaeme için güzel başlayan gecenin hüzünle bitmesine neden oldu.