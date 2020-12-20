Nwakaeme şov başladı

Sakatlığı sebebiyle ligde Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçıran, kupada da Adana Demir sınavında görev yapamayan Anthony Nwakaeme 3 maç sonra formasına kavuştu. Bu sezon performansıyla eleştirilen Nijeryalı yıldız, Rize karşısında eski günlerini aratmadı.

Özellikle dar alan becerisiyle rakip savunmacılara sık sık zor anlar yaşatan 31 yaşındaki oyuncunun bir topu da direkten döndü. Tecrübeli futbolcunun bu oyunu teknik ekibi de bir hayli sevindirdi.