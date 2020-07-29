Nwakaeme müjdesi

Konyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Anthony Nwakame ligin son haftasında oynanan Kayserispor maçında forma giyememişti. Bordo-Mavililer'in sağlık heyeti, yıldız oyuncuyu bu akşamki finale yetiştirmek adına adeta seferberlik ilan etti. Başarılı oyuncu dünkü idmanda takımla çalıştı ve teknik heyete kritik maçta oynamak istediğini söyledi. Nwakaeme, İstanbul kafilesinde yer aldı.