Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'ı seviyor...Başarılı kanat oyuncusu, Siyah-Beyazlılar'a karşı çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. İlk maçında Kara Kartal'ı avlayan 31 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıdaki maçta skora katkı sağlayamasa da geçen sezonun ilk mücadelesinde şov yapmıştı. 4-1 kazanılan maçta Nwakaeme 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Yıldız futbolcu ikinci devrede oynanan karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.
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