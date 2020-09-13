Nwakaeme, Kartal'ı affetmiyor

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a karşı çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Nwakaeme geçen sezon Trabzon'da oynanan ve 4-1 kazanılan maçta 1 gol, 1 asistlik katkı yapmıştı.

13 Eylül 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Nwakaeme, Kartal'ı affetmiyor

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'ı seviyor...Başarılı kanat oyuncusu, Siyah-Beyazlılar'a karşı çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. İlk maçında Kara Kartal'ı avlayan 31 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıdaki maçta skora katkı sağlayamasa da geçen sezonun ilk mücadelesinde şov yapmıştı. 4-1 kazanılan maçta Nwakaeme 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Yıldız futbolcu ikinci devrede oynanan karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

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