Nwakaeme kararı bugün açıklanabilir

Karadeniz ekibi, kupadaki Denizlispor karşısında kırmızı kart gören Nwakaeme için harekete geçti. Nijeryalı oyuncunun haksız yere oyundan atıldığını düşünen yönetim, bu yanlışlığın giderilmesi adına Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’na itirazda bulunmuştu. Hukuk Kurulu’nun konuyla ilgili bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Çıkacak karara göre yıldız oyuncunun, hafta sonu Fenerbahçe maçında oynayıp, oynamayacağı belli olacak.



